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Усэйн Болт: Я больше не вернусь в спорт. Расслаблюсь и буду получать удовольствие

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что завершает карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Также он отметил, что не собирается возвращаться в спорт.

«Я теперь буду свободен. Этой жизнью легкоатлета я жил с 10 лет. Теперь я просто расслаблюсь и буду получать удовольствие. Я счастлив.  Я выступал этот сезон для болельщиков, они поддерживали меня. Все, что мог, я для них сделал.

Есть ли хоть один шанс, что я вернусь в спорт? Я видел слишком многих спортсменов, которые возвращались, и это выглядело плохо. Я никому не сделаю такого подарка», - цитирует Болта «Р-Спорт».

Напомним, 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

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