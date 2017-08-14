Усэйн Болт: Я больше не вернусь в спорт. Расслаблюсь и буду получать удовольствие
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Знаменитый ямайский спринтер
Усэйн Болт подтвердил, что завершает карьеру после чемпионата мира по легкой
атлетике в Лондоне (Великобритания). Также он отметил, что не собирается
возвращаться в спорт.
«Я теперь буду свободен.
Этой жизнью легкоатлета я жил с 10 лет. Теперь я просто расслаблюсь и буду
получать удовольствие. Я счастлив. Я
выступал этот сезон для болельщиков, они поддерживали меня. Все, что мог, я для
них сделал.
Есть ли хоть один шанс,
что я вернусь в спорт? Я видел слишком
многих спортсменов, которые возвращались, и это выглядело плохо. Я никому не
сделаю такого подарка», - цитирует Болта «Р-Спорт».
Напомним, 30-летний ямаец –
восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.
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