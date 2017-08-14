Усэйн Болт: Я больше не вернусь в спорт. Расслаблюсь и буду получать удовольствие

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что завершает карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Также он отметил, что не собирается возвращаться в спорт.

«Я теперь буду свободен. Этой жизнью легкоатлета я жил с 10 лет. Теперь я просто расслаблюсь и буду получать удовольствие. Я счастлив. Я выступал этот сезон для болельщиков, они поддерживали меня. Все, что мог, я для них сделал.

Есть ли хоть один шанс, что я вернусь в спорт? Я видел слишком многих спортсменов, которые возвращались, и это выглядело плохо. Я никому не сделаю такого подарка», - цитирует Болта «Р-Спорт».

Напомним, 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.