Усэйн Болт: Завтра пройду обследование и узнаю, в каком состоянии нога
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Ямайский бегун Усэйн Болт
рассказал о своем сходе с дистанции из-за травм в эстафете 4х100 метров на
чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания).
«Все это было странно.
Тренер сказал, чтобы я максимально разогрелся. Но после второго call room мы
долго ждали на открытом воздухе - от 10 до 15 минут.
Был холодный ветер. Мы
были готовы стартовать, но организаторы решили устроить церемонию награждения.
Завтра я буду проходить обследование и узнаю, в
каком состоянии нога», - цитирует Болта «Р-Спорт».
Напомним, 30-летний ямаец –
восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.
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