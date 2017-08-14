Усэйн Болт: Завтра пройду обследование и узнаю, в каком состоянии нога

Ямайский бегун Усэйн Болт рассказал о своем сходе с дистанции из-за травм в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания).

«Все это было странно. Тренер сказал, чтобы я максимально разогрелся. Но после второго call room мы долго ждали на открытом воздухе - от 10 до 15 минут.

Был холодный ветер. Мы были готовы стартовать, но организаторы решили устроить церемонию награждения. Завтра я буду проходить обследование и узнаю, в каком состоянии нога», - цитирует Болта «Р-Спорт».

Напомним, 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.