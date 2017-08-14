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Антон Заболотный: Поставил задачу – забить больше, чем в прошлом сезоне

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:0) в матче шестого тура чемпионата России.

– Первый тайм для нас сложился более-менее хорошо, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – Я думаю, во втором тайме сказался наш календарь, который был очень сложным, поэтому «сели» больше к обороне. Естественно, мы отлично сыграли на контратаках. Хочу поблагодарить свою команду, игру в обороне, выше всяких похвал, наших фанатов, которые приехали поддержать нас.  Хорошо, что мы успешно завершили контратаки, это было важно для нас.

– Два мяча на твоем счету. Задача побороться за лидерство в гонке бомбардиров есть?
– Перед стартом этого сезона я поставил перед собой задачу. В прошлом сезоне в ФНЛ я забил 16 мячей, а в этом сезоне надо прогрессировать, хочется забить больше. Буду работать над этим, но пока загадывать не хочется.

– Забивая голы в Петербурге, делаете сальто. А на этот раз не стали радовать болельщиков акробатическим кульбитом?
– На это есть свои причины – это был гол на 90 минуте, шла даже пятая компенсированная минута, уже сводило ноги. На такой кульбит нужно приличное количество сил, а там уже просто из последних сил рвался «один на один» с вратарем, не до этого было.

Матч

Локомотив - Тосно - 0:2 (0:0)

Голы

Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.

Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)

Предупреждения:

Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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