Антон Заболотный: Поставил задачу – забить больше, чем в прошлом сезоне

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:0) в матче шестого тура чемпионата России.

– Первый тайм для нас сложился более-менее хорошо, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – Я думаю, во втором тайме сказался наш календарь, который был очень сложным, поэтому «сели» больше к обороне. Естественно, мы отлично сыграли на контратаках. Хочу поблагодарить свою команду, игру в обороне, выше всяких похвал, наших фанатов, которые приехали поддержать нас. Хорошо, что мы успешно завершили контратаки, это было важно для нас.

– Два мяча на твоем счету. Задача побороться за лидерство в гонке бомбардиров есть?

– Перед стартом этого сезона я поставил перед собой задачу. В прошлом сезоне в ФНЛ я забил 16 мячей, а в этом сезоне надо прогрессировать, хочется забить больше. Буду работать над этим, но пока загадывать не хочется.

– Забивая голы в Петербурге, делаете сальто. А на этот раз не стали радовать болельщиков акробатическим кульбитом?

– На это есть свои причины – это был гол на 90 минуте, шла даже пятая компенсированная минута, уже сводило ноги. На такой кульбит нужно приличное количество сил, а там уже просто из последних сил рвался «один на один» с вратарем, не до этого было.