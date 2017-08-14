Антон Заболотный: Поставил задачу – забить больше, чем в прошлом сезоне
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями
от победы над «Локомотивом» (2:0) в матче шестого тура чемпионата России.
– Первый тайм для нас сложился более-менее хорошо, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно». – Я думаю,
во втором тайме сказался наш календарь, который был очень сложным, поэтому
«сели» больше к обороне. Естественно, мы отлично сыграли на контратаках. Хочу
поблагодарить свою команду, игру в обороне, выше всяких похвал, наших фанатов,
которые приехали поддержать нас. Хорошо,
что мы успешно завершили контратаки, это было важно для нас.
– Два мяча на твоем
счету. Задача побороться за лидерство в гонке бомбардиров есть?
– Перед стартом этого сезона я поставил перед собой задачу. В прошлом сезоне в ФНЛ я забил 16 мячей, а в этом сезоне надо прогрессировать, хочется забить больше. Буду работать над этим, но пока загадывать не хочется.
– Забивая голы в
Петербурге, делаете сальто. А на этот раз не стали радовать болельщиков
акробатическим кульбитом?
– На это есть свои причины – это был гол на 90 минуте, шла даже пятая компенсированная минута, уже сводило ноги. На такой кульбит нужно приличное количество сил, а там уже просто из последних сил рвался «один на один» с вратарем, не до этого было.
Матч
Голы
Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.
Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)
Предупреждения:
Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция