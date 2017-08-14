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Гаджи Гаджиев: Это был наш лучший матч в сезоне

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в шестом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

- Это был наш лучший матч в сезоне по содержанию. Радует, что команда стала создавать острые моменты и что мы наконец-то смогли забить. Думаю, мы и дальше будем понемногу прибавлять.

- Как вам удалось психологически настроить команду после серии неудачных игр?

- Знаете, тут многое зависит от самих футболистов. Например, в свое время, когда я работал в «Волге», мы набрали в 10 матчах 4 очка и в нас уже никто не верил. Но у нас тогда подобрался коллектив с хорошей психикой – мы потом выдали серию из восьми матчей, в которых поиграли лишь однажды.. В критических ситуациях они пару раз на выезде перед матчами танцы устраивали... Примерно такая обстановка у нас была и сегодня. У нас тогда играли Каряка, Зайцев, Салугин. Они вспомнили те времена. Нашли запись того концерта в раздевалке. Надо уметь перешагнуть через неудачи. Конечно, сделать это непросто каждому из них. Хорошо что забили и что сыграли вничью. Это для настроения очень важно. Следующий матч у нас тоже сложный, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды  Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.

После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в  турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.

Матч

Краснодар - Амкар - 1:1 (1:0)

Голы

Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул

Предупреждения:

нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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