Гаджи Гаджиев: Это был наш лучший матч в сезоне

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в шестом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

- Это был наш лучший матч в сезоне по содержанию. Радует, что команда стала создавать острые моменты и что мы наконец-то смогли забить. Думаю, мы и дальше будем понемногу прибавлять.

- Как вам удалось психологически настроить команду после серии неудачных игр?

- Знаете, тут многое зависит от самих футболистов. Например, в свое время, когда я работал в «Волге», мы набрали в 10 матчах 4 очка и в нас уже никто не верил. Но у нас тогда подобрался коллектив с хорошей психикой – мы потом выдали серию из восьми матчей, в которых поиграли лишь однажды.. В критических ситуациях они пару раз на выезде перед матчами танцы устраивали... Примерно такая обстановка у нас была и сегодня. У нас тогда играли Каряка, Зайцев, Салугин. Они вспомнили те времена. Нашли запись того концерта в раздевалке. Надо уметь перешагнуть через неудачи. Конечно, сделать это непросто каждому из них. Хорошо что забили и что сыграли вничью. Это для настроения очень важно. Следующий матч у нас тоже сложный, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.

После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.