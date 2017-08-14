Гаджи Гаджиев: Это был наш лучший матч в сезоне
Главный тренер «Амкара» Гаджи
Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в шестом туре
чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
- Это был
наш лучший матч в сезоне по содержанию. Радует, что команда стала создавать
острые моменты и что мы наконец-то смогли забить. Думаю, мы и дальше будем
понемногу прибавлять.
- Как вам
удалось психологически настроить команду после серии неудачных игр?
- Знаете, тут многое зависит от
самих футболистов. Например, в свое время, когда я работал в «Волге», мы
набрали в 10 матчах 4 очка и в нас уже никто не верил. Но у нас тогда
подобрался коллектив с хорошей психикой – мы потом выдали серию из восьми
матчей, в которых поиграли лишь однажды.. В критических ситуациях они пару раз
на выезде перед матчами танцы устраивали... Примерно такая обстановка у нас
была и сегодня. У нас тогда играли Каряка, Зайцев, Салугин. Они вспомнили те
времена. Нашли запись того концерта в раздевалке. Надо уметь перешагнуть через
неудачи. Конечно, сделать это непросто каждому из них. Хорошо что забили и что
сыграли вничью. Это для настроения очень важно. Следующий матч у нас тоже
сложный, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».
Счет
в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды
Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков
восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в
этом сезоне.
После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.
Матч
Голы
Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)
Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул
Предупреждения:
нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция