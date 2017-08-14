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Игорь Шалимов: «Краснодар» пропустил закономерный гол

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в шестом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

– Первый тайм играли неважно, но все-таки владели мячом, создали полтора момента и забили гол. Во втором полностью упустили преимущество. Пропускали атаки, подборы. После игры наших ребят головой, мяч оставался у соперника. Пропустили закономерный гол. После него ничего у «Амкара» не было. Что делать? Будем восстанавливаться.

– Почему команда пассивна и даже трусливо играет, поведя в счете?

– Создается такое впечатление. Тут проблема в головах, не в физике.

– Почему Матвей Сафонов, а не Андрей Синицын?

– У Андрея была ночью температура, мы решили не рисковать, - цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды  Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.

После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в  турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.

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