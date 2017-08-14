Игорь Шалимов: «Краснодар» пропустил закономерный гол
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился
впечатлениями после матча против «Амкара» в шестом туре чемпионата России.
Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
– Первый тайм играли неважно, но все-таки владели мячом,
создали полтора момента и забили гол. Во втором полностью упустили
преимущество. Пропускали атаки, подборы. После игры наших ребят головой, мяч
оставался у соперника. Пропустили закономерный гол. После него ничего
у «Амкара» не было. Что делать? Будем восстанавливаться.
– Почему команда пассивна и даже трусливо играет, поведя
в счете?
– Создается
такое впечатление. Тут проблема в головах, не в физике.
– Почему Матвей Сафонов, а не Андрей Синицын?
– У Андрея
была ночью температура, мы решили не рисковать, - цитирует Шалимова «Матч
ТВ».
Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник
краснодарской команды Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник
пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова
стал первым для «Амкара» в этом сезоне.
После этой
игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в турнирной
таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.