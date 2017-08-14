Зинедин Зидан: Комментировать работу судьи я не собираюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании.

«Как обычно, комментировать работу судьи я не собираюсь. Мы провели хорошую игру, только удаление Роналду омрачило ее. Возможно, там и не было пенальти, но удаление за симуляцию – это лишнее.

Видео дня: Удаление Роналду за симуляцию в матче с «Барселоной»

Вдесятером мы сражались и верили в победу до конца. Однако, это была только одна игра, впереди – ответная. Сегодня вечером мы отдохнем и насладимся результатом, а уже завтра начнем подготовку к следующему матчу», – приводит слова Зидана Marca.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. Ответный матч состоится 16 августа в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.