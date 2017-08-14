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Зинедин Зидан: Комментировать работу судьи я не собираюсь

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании.

«Как обычно, комментировать работу судьи я не собираюсь. Мы провели хорошую игру, только удаление Роналду омрачило ее. Возможно, там и не было пенальти, но удаление за симуляцию – это лишнее.

Видео дня: Удаление Роналду за симуляцию в матче с «Барселоной»

Вдесятером мы сражались и верили в победу до конца. Однако, это была только одна игра, впереди – ответная. Сегодня вечером мы отдохнем и насладимся результатом, а уже завтра начнем подготовку к следующему матчу», – приводит слова Зидана Marca.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. Ответный матч состоится 16 августа в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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