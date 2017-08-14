Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно, а «Лацио» заслужил победу
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тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча
против «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Напомним, что его команда уступила
со счетом 2:3.
«Если
не считать моменты с голами, мы играли плохо, а «Лацио» заслуженно победил. Они
играли лучше, а мы вообще не играли до 30 последних минут. Нам нужно
отреагировать на это, вернуться с небес на землю.
Нас
ждет сложный сезон, и нужно понять это уже сейчас. «Лацио» был острее, быстрее
работал с мячом. Когда мы получили моменты, мы их использовали. Мы должны были
перевести матч в дополнительное время, но, несмотря на это, «Лацио» победил
заслуженно. Мы же сыграли ужасно.
Жаль,
что мы не выполнили первую задачу в сезоне. На следующей неделе мы должны начать
побеждать», - цитирует Аллегри Football Italia.
В составе победителей дубль
сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах
решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который
также сделал дубль, забив один раз с пенальти.
Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.
Матч
Голы
Иммобиле 32 (0:1 - пен.). Иммобиле 54 (0:2). Дибала 85 (1:2). Дибала 90 (2:2 - пен.). Мугрия 90 (2:3).
Состав
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Кьеллини, Алекс, Куадрадо (Коста, 56), Хедира, Пьянич, Игуаин, Манджукич (Бернардески, 72), Дибала
Лацио: Стракоша, Баста (Марушич, 74), Фортуна, де Врей, Раду, Лейва (Мугрия, 80), Лулич (Лукаку, 75), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто
Предупреждения:
Буффон, 31; Манджукич, 52; Пьянич, 73 - Лейва, 42; Лулич, 70; Пароло, 84; Иммобиле, 89
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
13 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция