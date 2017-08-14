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Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно, а «Лацио» заслужил победу

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Если не считать моменты с голами, мы играли плохо, а «Лацио» заслуженно победил. Они играли лучше, а мы вообще не играли до 30 последних минут. Нам нужно отреагировать на это, вернуться с небес на землю.

Нас ждет сложный сезон, и нужно понять это уже сейчас. «Лацио» был острее, быстрее работал с мячом. Когда мы получили моменты, мы их использовали. Мы должны были перевести матч в дополнительное время, но, несмотря на это, «Лацио» победил заслуженно. Мы же сыграли ужасно.

Жаль, что мы не выполнили первую задачу в сезоне. На следующей неделе мы должны начать побеждать», - цитирует Аллегри Football Italia.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который также сделал дубль, забив один раз с пенальти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.

Матч

Ювентус - Лацио - 2:3 (0:1)

Голы

Иммобиле 32 (0:1 - пен.). Иммобиле 54 (0:2). Дибала 85 (1:2). Дибала 90 (2:2 - пен.). Мугрия 90 (2:3).

Состав

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Кьеллини, Алекс, Куадрадо (Коста, 56), Хедира, Пьянич, Игуаин, Манджукич (Бернардески, 72), Дибала

Лацио: Стракоша, Баста (Марушич, 74), Фортуна, де Врей, Раду, Лейва (Мугрия, 80), Лулич (Лукаку, 75), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто

Предупреждения:

Буффон, 31; Манджукич, 52; Пьянич, 73 - Лейва, 42; Лулич, 70; Пароло, 84; Иммобиле, 89

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

13 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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