Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно, а «Лацио» заслужил победу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

«Если не считать моменты с голами, мы играли плохо, а «Лацио» заслуженно победил. Они играли лучше, а мы вообще не играли до 30 последних минут. Нам нужно отреагировать на это, вернуться с небес на землю.

Нас ждет сложный сезон, и нужно понять это уже сейчас. «Лацио» был острее, быстрее работал с мячом. Когда мы получили моменты, мы их использовали. Мы должны были перевести матч в дополнительное время, но, несмотря на это, «Лацио» победил заслуженно. Мы же сыграли ужасно.

Жаль, что мы не выполнили первую задачу в сезоне. На следующей неделе мы должны начать побеждать», - цитирует Аллегри Football Italia.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который также сделал дубль, забив один раз с пенальти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.