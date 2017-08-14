Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду после удаления в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1) толкнул рукой в спину арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Из-за этого ему грозит длительная дисквалификация.

Как сообщает Marca, арбитр внес в рапорт о матче то, что португалец толкнул его. Выражая несогласие с решением. Согласно регламенту испанской федерации футбола, такое нарушение карается дисквалификацией от четырех до 12 матчей.

Напомним, что Роналду получил первую желтую карточку за то, что снял футболку, празднуя гол, а вторую – за симуляцию.