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Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду после удаления в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1) толкнул рукой в спину арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Из-за этого ему грозит длительная дисквалификация.

Как сообщает Marca, арбитр внес в рапорт о матче то, что португалец толкнул его. Выражая несогласие с решением. Согласно регламенту испанской федерации футбола, такое нарушение карается дисквалификацией от четырех до 12 матчей.

Напомним, что Роналду получил первую желтую карточку за то, что снял футболку, празднуя гол, а вторую – за симуляцию.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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