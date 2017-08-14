Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
Форвард
мадридского «Реала» Криштиану Роналду после удаления в матче за Суперкубок
Испании против «Барселоны» (3:1) толкнул рукой в спину арбитра матча Рикардо Де
Бургоса Бенгоэчеа. Из-за этого ему грозит длительная дисквалификация.
Как
сообщает Marca, арбитр внес в рапорт о
матче то, что португалец толкнул его. Выражая несогласие с решением. Согласно
регламенту испанской федерации футбола, такое нарушение карается
дисквалификацией от четырех до 12 матчей.
Напомним, что Роналду получил первую желтую карточку за то, что снял футболку, празднуя гол, а вторую – за симуляцию.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция