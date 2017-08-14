Неймар: Я доволен своим дебютом в «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу над командой «Генгам» (3:0) в матче второго тура чемпионата Франции, а также поделился впечатлениями от своего дебюта и первого гола в составе парижан.

«Я доволен своим дебютом в «Пари Сен-Жермен», но главное – победа. Мы хорошо сыграли и продолжим знакомиться друг с другом на поле. Это отличная команда, есть качественные игроки и хорошие связки между ними.

Моя цель? Всегда важно забивать, я надеюсь, что продолжу набирать очки, но победы команды стоят на первом месте», - приводит слова Неймара официальный сайт «ПСЖ».