Неймар: Я доволен своим дебютом в «ПСЖ»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал победу над
командой «Генгам» (3:0) в матче второго тура чемпионата Франции, а также
поделился впечатлениями от своего дебюта и первого гола в составе парижан.
«Я доволен своим
дебютом в «Пари Сен-Жермен», но главное – победа. Мы хорошо сыграли и продолжим
знакомиться друг с другом на поле. Это отличная команда, есть качественные
игроки и хорошие связки между ними.
Моя цель? Всегда важно забивать, я надеюсь, что продолжу набирать очки, но победы команды стоят на первом месте», - приводит слова Неймара официальный сайт «ПСЖ».
Матч
Голы
Икоко 52 (0:1 - автогол). Кавани 62 (0:2). Неймар 82 (0:3).
Состав
Генгам: Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Камара (Фири, 71), Дидо (Тюрам, 79), Коко (Блас, 80), Салибур, Део, Бриан
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Рабьо (Матюиди, 87), Верратти (Пасторе, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани
Предупреждения:
Икоко, 11; Део, 77 - Мотта, 32; Верратти, 67
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
13 августа 22:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция