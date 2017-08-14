Унаи Эмери: Неймар? Он отличный игрок, в нашей команде таких много

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал победу над командой «Генгам» (3:0) в матче второго тура чемпионата Франции.

«Все 90 минут матча команда доминировала на поле. Мы начали с большого давлениями и с комфортом владели мячом весь матч.

Неймар? Он отличный игрок, такие футболисты всегда находятся рядом с другими отличными игроками. В нашей команде таких много», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».