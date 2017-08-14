Унаи Эмери: Неймар? Он отличный игрок, в нашей команде таких много
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал
победу над командой «Генгам» (3:0) в матче второго тура чемпионата Франции.
«Все 90 минут матча команда доминировала на поле. Мы начали
с большого давлениями и с комфортом владели мячом весь матч.
Неймар? Он отличный игрок, такие футболисты всегда находятся рядом с другими отличными игроками. В нашей команде таких много», - приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».
Матч
Голы
Икоко 52 (0:1 - автогол). Кавани 62 (0:2). Неймар 82 (0:3).
Состав
Генгам: Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Камара (Фири, 71), Дидо (Тюрам, 79), Коко (Блас, 80), Салибур, Део, Бриан
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Рабьо (Матюиди, 87), Верратти (Пасторе, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани
Предупреждения:
Икоко, 11; Део, 77 - Мотта, 32; Верратти, 67
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
13 августа 22:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция