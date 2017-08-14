Симоне Индзаги: Мы хотели взять реванш у «Ювентуса» за Кубок Италии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«К сожалению, матчи заканчиваются только тогда, когда действительно заканчиваются. Но, на мой взгляд, справедливость восторжествовала. На протяжении 95 минут «Лацио» играл лучше и заслужил победу.

Мы в хорошей физической форме. Мы начали работать с 4 июля, потому что хотели взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии. Снимаю шляпу перед своими игроками. Они полностью заслужили победу», - цитирует Индзаги Football Italia.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который также сделал дубль, забив один раз с пенальти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.