Симоне Индзаги: Мы хотели взять реванш у «Ювентуса» за Кубок Италии
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тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча за Суперкубок
Италии против «Ювентуса». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.
«К
сожалению, матчи заканчиваются только тогда, когда действительно заканчиваются.
Но, на мой взгляд, справедливость восторжествовала. На протяжении 95 минут «Лацио»
играл лучше и заслужил победу.
Мы
в хорошей физической форме. Мы начали работать с 4 июля, потому что хотели
взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии. Снимаю шляпу
перед своими игроками. Они полностью заслужили победу», - цитирует Индзаги Football Italia.
В составе победителей дубль
сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах
решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который
также сделал дубль, забив один раз с пенальти.
Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.
Матч
Голы
Иммобиле 32 (0:1 - пен.). Иммобиле 54 (0:2). Дибала 85 (1:2). Дибала 90 (2:2 - пен.). Мугрия 90 (2:3).
Состав
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Кьеллини, Алекс, Куадрадо (Коста, 56), Хедира, Пьянич, Игуаин, Манджукич (Бернардески, 72), Дибала
Лацио: Стракоша, Баста (Марушич, 74), Фортуна, де Врей, Раду, Лейва (Мугрия, 80), Лулич (Лукаку, 75), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто
Предупреждения:
Буффон, 31; Манджукич, 52; Пьянич, 73 - Лейва, 42; Лулич, 70; Пароло, 84; Иммобиле, 89
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
13 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция