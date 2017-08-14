Скрипченко стал и.о. главного тренера «Анжи»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Исполняющим главного тренера «Анжи»
назначен Вадим Скрипченко. Об этом заявил президент клуба Осман Кадиев.
«Вадим Скрипченко стал
исполняющим обязанности главного тренера «Анжи», - цитирует Кадиева «Р-Спорт».
Ранее руководство «Анжи» приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об
отставке. Вадим Скрипченко до этого возглавлял «Урал» и «Крылья Советов».
«Анжи» занимает 15-е место
в чемпионате России, имея в активе три очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически