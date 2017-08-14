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Скрипченко стал и.о. главного тренера «Анжи»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Исполняющим главного тренера «Анжи» назначен Вадим Скрипченко. Об этом заявил президент клуба Осман Кадиев.

«Вадим Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера «Анжи», - цитирует Кадиева «Р-Спорт».

Ранее руководство «Анжи» приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об отставке. Вадим Скрипченко до этого возглавлял «Урал» и «Крылья Советов».

«Анжи» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе три очка.

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