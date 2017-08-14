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Каррера поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер московского «Спартак» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков клуба за оказанную ему поддержку, сообщает RT на русском со ссылкой на официальный сайт «Фратрии».

«Спасибо за вашу поддержку! Я, как всегда, отдаю всего себя на благо «Спартака» и его болельщиков», – заявил Каррера.

Напомним, в центральном матче шестого тура чемпионата России ЦСКА нанес поражение действующему чемпиону страны «Спартаку» со счетом 2:1.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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