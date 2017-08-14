Каррера поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Главный тренер московского «Спартак» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков клуба за оказанную ему поддержку, сообщает RT на русском со ссылкой на официальный сайт «Фратрии».

«Спасибо за вашу поддержку! Я, как всегда, отдаю всего себя на благо «Спартака» и его болельщиков», – заявил Каррера.

Напомним, в центральном матче шестого тура чемпионата России ЦСКА нанес поражение действующему чемпиону страны «Спартаку» со счетом 2:1.