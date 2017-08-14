Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пока не уверен, стоит ли ему переходить в «Спартак».

Как сообщает RT, аргентинец еще не дал окончательного согласия на переход в состав действующего чемпиона России, взяв несколько часов на раздумья.Сообщается, что переход Гарая в «Спартак» может состояться в любое время начиная с 14 августа.

Напомним, что до перехода в «Валенсию» аргентинский защитник выступал за «Зенит».

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