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Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пока не уверен, стоит ли ему переходить в «Спартак».

Как сообщает RT, аргентинец еще не дал окончательного согласия на переход в состав действующего чемпиона России, взяв несколько часов на раздумья.Сообщается, что переход Гарая в «Спартак» может состояться в любое время начиная с 14 августа.

Напомним, что до перехода в «Валенсию» аргентинский защитник выступал за «Зенит».

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