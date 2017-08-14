Макарова и Веснина выиграли турнир в Торонто в парном разряде

В рамках финала теннисного турнира в Торонто россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли немецко-чешский дуэт Анны-Лены Гренефельд и Кветы Пешке, сообщает RT на русском.

Встреча длилась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянок. В активе Макаровой и Весниной один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брей-поинтов из 11. На счету Гренефельд и Пешке один брейк и пять ошибок на подаче.

Елена и Екатерина выиграли канадский турнир второй раз подряд. Победа принесла им 143,6 тысячи долларов призовых и 900 очков в зачет мирового рейтинга.