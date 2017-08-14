«Фратрия»: Выражаем всестороннюю поддержку Каррерре

Фанатское объединение и движение спартаковских болельщиков «Фратрия» выразило поддержку главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

«Массимо — тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет - завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом», — говорится в сообщении.

По словам болельщиков, наставник «Спартака» живет футболом и отдает всего себя красно-белому клубу, что делает его «настоящим спартаковцем».

Фанаты считают, что итальянский наставник заслуживает право спокойно работать на посту главного тренера «Спартака», и отмечают, что все болельщики московского клуба в долгу перед ним.

«В трудный для него момент мы говорим: «Массимо, ты один из нас!» Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру «Спартака» Массимо Каррере и его тренерскому штабу! Forza Massimo!» — приводит текст сообщения RT.



