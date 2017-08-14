«Фратрия»: Выражаем всестороннюю поддержку Каррерре
Фанатское объединение и движение
спартаковских болельщиков «Фратрия» выразило поддержку главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.
«Массимо — тот волшебник, который смог в короткое время сделать
то, что до него никто не мог сделать более 10 лет - завоевать трофей и сделать «Спартак»
чемпионом», — говорится в сообщении.
По словам
болельщиков, наставник «Спартака» живет футболом и отдает всего себя
красно-белому клубу, что делает его «настоящим спартаковцем».
Фанаты
считают, что итальянский наставник заслуживает право спокойно работать на посту
главного тренера «Спартака», и отмечают, что все болельщики московского клуба в
долгу перед ним.
«В трудный
для него момент мы говорим: «Массимо, ты один из нас!» Мы выражаем всестороннюю
поддержку тренеру «Спартака» Массимо Каррере и его тренерскому штабу! Forza
Massimo!» — приводит текст сообщения RT.