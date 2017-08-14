Ромелу Лукаку: Мы забили четыре гола и не пропустили – хорошее начало
Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, оформивший дубль
в матче первого тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (4:0), поделился
впечатлениями домашней победы.
«Играть перед такими болельщиками за такой клуб - это
настоящая мечта, ставшая для меня явью. Это была хорошая победа, мы забили
четыре гола и не пропустили. Хорошее начало, но нужно продолжать упорно
работать.
У каждого игрока в «Манчестер Юнайтед» есть своя работа, моя
- забивать голы. Команда отлично поработала сегодня, мы создали много моментов
и забили много голов, так что все выглядит многообещающе.
Жозе хочет, чтобы я создавал голы, был лидером и делал все, что я могу, для нашей команды. Я упорно работаю на тренировках и надеюсь, что мои усилия окупятся», – заявил Лукаку.
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку
Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес
Предупреждения:
Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция