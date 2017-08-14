Ромелу Лукаку: Мы забили четыре гола и не пропустили – хорошее начало

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче первого тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (4:0), поделился впечатлениями домашней победы.

«Играть перед такими болельщиками за такой клуб - это настоящая мечта, ставшая для меня явью. Это была хорошая победа, мы забили четыре гола и не пропустили. Хорошее начало, но нужно продолжать упорно работать.

У каждого игрока в «Манчестер Юнайтед» есть своя работа, моя - забивать голы. Команда отлично поработала сегодня, мы создали много моментов и забили много голов, так что все выглядит многообещающе.

Жозе хочет, чтобы я создавал голы, был лидером и делал все, что я могу, для нашей команды. Я упорно работаю на тренировках и надеюсь, что мои усилия окупятся», – заявил Лукаку.