Джеймс Харден стал лицом игры NBA Live 18

Компания EA Sports объявила дату выхода баскетбольного симулятора NBA Live 18, а также назвала имя баскетболиста, который будет красоваться на обложке игры.





Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One состоится 19 сентября 2017 года. В этот же день поступит в продажу еще один баскетбольный симулятор – NBA 2K18.

На обложке NBA Live 18 появится защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, который ранее появлялся на обложке NBA 2K16 вместе с игроками Стивеном Карри и Энтони Дэвисом. Также EA Sports сообщила, начиная с 11 августа можно скажать демоверсию видеоигры.



