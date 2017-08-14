Фатос Бечирай: График тяжелый, две игры на юге России при духоте

Форвард «Динамо» Фатос Бечирай – о победе над «Анжи» (3:1) в матче шестого тура чемпионата России.

- Фатос, ты забил свой первый гол в сезоне. Гора с плеч?

- Конечно, я счастлив открыть счет забитым мячам, - приводит слова Бечирая официальный сайт «Динамо». - Здесь большая благодарность Темникову за отличную передачу, но самое важное – это победа, это три очка в турнирную таблицу. Мы знали, что будет сложно в Махачкале. Все-таки у себя дома «Анжи» горел желанием поправить дела после неудачного старта. Да и начало не задалось, пропустили довольно быстрый гол. Но все хорошо, что хорошо кончается.

- Два матча за три дня при двух перелетах – это сложно?

- График тяжелый, к тому же обе игры на юге России при духоте. Но тренерский штаб прибег к ротации, сегодня вышли сразу пять человек, которые не попали в стартовый состав в Ростове, что облегчило нашу задачу. В «Динамо» здоровая конкуренция, есть выбор среди футболистов.