Фатос Бечирай: График тяжелый, две игры на юге России при духоте
Форвард «Динамо» Фатос Бечирай – о победе над «Анжи» (3:1) в
матче шестого тура чемпионата России.
- Фатос, ты забил
свой первый гол в сезоне. Гора с плеч?
- Конечно, я счастлив открыть счет забитым мячам, - приводит слова Бечирая официальный сайт «Динамо». - Здесь большая благодарность Темникову за отличную передачу, но самое важное – это победа, это три очка в турнирную таблицу. Мы знали, что будет сложно в Махачкале. Все-таки у себя дома «Анжи» горел желанием поправить дела после неудачного старта. Да и начало не задалось, пропустили довольно быстрый гол. Но все хорошо, что хорошо кончается.
- Два матча за три
дня при двух перелетах – это сложно?
- График тяжелый, к тому же обе игры на юге России при духоте. Но тренерский штаб прибег к ротации, сегодня вышли сразу пять человек, которые не попали в стартовый состав в Ростове, что облегчило нашу задачу. В «Динамо» здоровая конкуренция, есть выбор среди футболистов.
Матч
Голы
Яковлев 9 (1:0). Бечирай 15 (1:1). Панченко 34 (1:2). Панченко 76 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Данченко (Липартия, 69), Брызгалов, Карасёв (Гулиев, 61), Хубулов, Лескано (Мамтов, 46), Яковлев, Маркелов
Динамо: Шунин, Терехов С., Рыков, Хольмен, Темников, Козлов, Соу (Соснин, 82), Ташаев, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77), Луценко (Зотов, 46)
Предупреждения:
Хубулов, 25 - Соу, 59; Рыков, 85
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция