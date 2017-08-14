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Валерий Петраков: Пять минут хватило, чтобы сделать результат

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Шинника» (1:3) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

- Оценка отрицательная. Игра показала и произвела двоякое впечатление, - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи». - Мы Ярославлю, я считаю, ни в чем не уступили. После пропущенных мячей имели ощутимое территориальное преимущество, но, наверное, вы заметили, что у нас есть такая тенденция, когда мы выходим на второй тайм и перестаем играть. В каких-то играх отсутствуем 15 минут, в этой игре нас не было 5 минут, где нам сумели забить 3 мяча.

Если я бы не говорил им, не предупреждал, но я объяснял им, что нужно 90 минут быть сконцентрированным, внимательными, что касается обороны, но, к сожалению, мы пока играем с такими большими спадами. Объяснить достаточно тяжело, если бы мы полностью отдали инициативу и соперник бы владел мячом, то можно было бы говорить о физической готовности. Но мы второй тайм провели достаточно активно, нужно в другом искать проблему.

Для меня стало удивлением, что команда выходит на второй тайм и останавливается, бездействие какое-то, я не могу понять в чем дело. Конечно, большие претензии к обороне – Микуцкис, Пульич и Гирдвайнис – опытные игроки, игроки национальных сборных, а такое допускать – это, наверное, не правильно.

Я надеюсь, что вот эти слова мои три игры не доходили, что нужно быть сконцентрированными, нужно выходить на второй тайм с нуля. Может быть, это такой звоночек для них будет, поймут, что нужно играть во втором тайме с нуля, а не так, как мы выходили играть, отдавая преимущество и в счете и территориальное.

Пять минут хватило, чтобы сделать результат. Поздравляю гостей с заслуженной победой, они смогли это сделать, а нам нужно многие вещи пересматривать, в первую очередь психологию.

Матч

Томь - Шинник - 1:3 (1:0)

Голы

Сасин 22 (1:0). Земсков 48 (1:1). Низамутдинов 50 (1:2). Самойлов 58 (1:3).

Состав

Томь: Мелихов, Гирдвайнис, Микуцкис, Пульич, Иванов, Макурин, Деобальд, Войдель, Соболев, Кудряшов, Сасин

Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Дроздов, Ятченко, Щадин, Шайморданов, Нарылков, Самойлов, Земсков, Низамутдинов

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

13 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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