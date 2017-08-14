Валерий Петраков: Пять минут хватило, чтобы сделать результат

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Шинника» (1:3) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.



- Оценка отрицательная. Игра показала и произвела двоякое впечатление, - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи». - Мы Ярославлю, я считаю, ни в чем не уступили. После пропущенных мячей имели ощутимое территориальное преимущество, но, наверное, вы заметили, что у нас есть такая тенденция, когда мы выходим на второй тайм и перестаем играть. В каких-то играх отсутствуем 15 минут, в этой игре нас не было 5 минут, где нам сумели забить 3 мяча.

Если я бы не говорил им, не предупреждал, но я объяснял им, что нужно 90 минут быть сконцентрированным, внимательными, что касается обороны, но, к сожалению, мы пока играем с такими большими спадами. Объяснить достаточно тяжело, если бы мы полностью отдали инициативу и соперник бы владел мячом, то можно было бы говорить о физической готовности. Но мы второй тайм провели достаточно активно, нужно в другом искать проблему.

Для меня стало удивлением, что команда выходит на второй тайм и останавливается, бездействие какое-то, я не могу понять в чем дело. Конечно, большие претензии к обороне – Микуцкис, Пульич и Гирдвайнис – опытные игроки, игроки национальных сборных, а такое допускать – это, наверное, не правильно.

Я надеюсь, что вот эти слова мои три игры не доходили, что нужно быть сконцентрированными, нужно выходить на второй тайм с нуля. Может быть, это такой звоночек для них будет, поймут, что нужно играть во втором тайме с нуля, а не так, как мы выходили играть, отдавая преимущество и в счете и территориальное.

Пять минут хватило, чтобы сделать результат. Поздравляю гостей с заслуженной победой, они смогли это сделать, а нам нужно многие вещи пересматривать, в первую очередь психологию.