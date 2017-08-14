Валерий Петраков: Пять минут хватило, чтобы сделать результат
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал
поражение от «Шинника» (1:3) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.
- Оценка отрицательная. Игра показала и произвела двоякое
впечатление, - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи». - Мы
Ярославлю, я считаю, ни в чем не уступили. После пропущенных мячей имели
ощутимое территориальное преимущество, но, наверное, вы заметили, что у нас
есть такая тенденция, когда мы выходим на второй тайм и перестаем играть. В
каких-то играх отсутствуем 15 минут, в этой игре нас не было 5 минут, где нам
сумели забить 3 мяча.
Если я бы не говорил им, не предупреждал, но я объяснял им,
что нужно 90 минут быть сконцентрированным, внимательными, что касается
обороны, но, к сожалению, мы пока играем с такими большими спадами. Объяснить
достаточно тяжело, если бы мы полностью отдали инициативу и соперник бы владел мячом,
то можно было бы говорить о физической готовности. Но мы второй тайм провели
достаточно активно, нужно в другом искать проблему.
Для меня стало удивлением, что команда выходит на второй
тайм и останавливается, бездействие какое-то, я не могу понять в чем дело.
Конечно, большие претензии к обороне – Микуцкис, Пульич и Гирдвайнис – опытные
игроки, игроки национальных сборных, а такое допускать – это, наверное, не
правильно.
Я надеюсь, что вот эти слова мои три игры не доходили, что
нужно быть сконцентрированными, нужно выходить на второй тайм с нуля. Может
быть, это такой звоночек для них будет, поймут, что нужно играть во втором
тайме с нуля, а не так, как мы выходили играть, отдавая преимущество и в счете
и территориальное.
Пять минут хватило, чтобы сделать результат. Поздравляю гостей с заслуженной победой, они смогли это сделать, а нам нужно многие вещи пересматривать, в первую очередь психологию.
Матч
Голы
Сасин 22 (1:0). Земсков 48 (1:1). Низамутдинов 50 (1:2). Самойлов 58 (1:3).
Состав
Томь: Мелихов, Гирдвайнис, Микуцкис, Пульич, Иванов, Макурин, Деобальд, Войдель, Соболев, Кудряшов, Сасин
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Дроздов, Ятченко, Щадин, Шайморданов, Нарылков, Самойлов, Земсков, Низамутдинов
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
13 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция