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Константин Зырянов: Надеюсь, что сыграл 45 минут достойно

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов поделился впечатлениями от победы над «Балтикой» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Почему сыграли только один тайм?
– Такой была предварительная договоренность: в перерыве меня заменят, – приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита». – Я не проходил предсезонную подготовку, долго восстанавливался после травмы. Так что надо трезво оценивать свои силы.

– В следующем матче примете участие?
– Решение будет принимать главный тренер. Надеюсь, что сегодня я сыграл 45 минут достойно.

– Сегодня «Зенит»-2 одержал свою самую крупную победу в этом сезоне. Это была пока лучшая игра команды?
– Мы забили сегодня больше голов, чем создали моментов: один момент — два гола. К тому же немножко нам повезло, что газон на Малой арене своеобразного качества. Для соперников такое поле непривычное: у них были шансы, но они их не реализовали. Мы перед матчем посмотрели турнирную таблицу: увидели, что «Тюмень» выиграла и мы опустились на последнее место. Я сказал ребятам: «Стыдно начинать с такого результата. Константин Георгиевич первый раз вылетел из Премьер-лиги с «Торпедо» только в 29 лет, а вы в первом сезоне на вылет встали». Судя по всему, ребята поняли меня. Наверное, и в дальнейшем будут думать только о том, чтобы выигрывать.

Матч

Зенит-2 - Балтика - 2:0 (1:0)

Голы

Сиротов 19 (1:0).

Место и дата

13 августа 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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