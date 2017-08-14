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Оливье Жиру: Сердце подсказало мне остаться в «Арсенале»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру рассказал о своем решении не покидать команду в это межсезонье.

«Откровенно говоря, что-то в душе и в сердце подсказало мне остаться. У меня были какие-то сомнения, потому что я становлюсь счастливым, когда я на поле, когда играю.

Я продолжаю верить и считаю, что мне по силам сыграть важную роль для команды в нынешнем сезоне.

Мысли у меня в порядке, физически я тоже готов. Поэтому я на 100 процентов сконцентрирован на клубе», – сказал Жиру.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Арсенал» переиграл «Лестер» (4:3), Жиру забил победный мяч на 85-й минуте.

Матч

Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)

Голы

Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди

Предупреждения:

нет - Морган, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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