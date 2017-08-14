Оливье Жиру: Сердце подсказало мне остаться в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру рассказал о своем решении не покидать команду в это межсезонье.

«Откровенно говоря, что-то в душе и в сердце подсказало мне остаться. У меня были какие-то сомнения, потому что я становлюсь счастливым, когда я на поле, когда играю.

Я продолжаю верить и считаю, что мне по силам сыграть важную роль для команды в нынешнем сезоне.

Мысли у меня в порядке, физически я тоже готов. Поэтому я на 100 процентов сконцентрирован на клубе», – сказал Жиру.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Арсенал» переиграл «Лестер» (4:3), Жиру забил победный мяч на 85-й минуте.