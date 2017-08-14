Оливье Жиру: Сердце подсказало мне остаться в «Арсенале»
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру рассказал о своем решении
не покидать команду в это межсезонье.
«Откровенно говоря, что-то в душе и в сердце подсказало мне
остаться. У меня были какие-то сомнения, потому что я становлюсь счастливым,
когда я на поле, когда играю.
Я продолжаю верить и считаю, что мне по силам сыграть важную
роль для команды в нынешнем сезоне.
Мысли у меня в порядке, физически я тоже готов. Поэтому я на
100 процентов сконцентрирован на клубе», – сказал Жиру.
Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Арсенал» переиграл «Лестер» (4:3), Жиру забил победный мяч на 85-й минуте.
Матч
Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)
Голы
Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди
Предупреждения:
нет - Морган, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция