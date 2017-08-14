Алешин пропустит остаток сезона в IndyCar
Российский пилот Михаил Алешин, выступающий в Индикаре в команде «Шмидт Петерсон», пропустит оставшуюся часть сезона североамериканской гоночной серии, сообщает SMP Racing.
Алешин сосредоточится на работе над новым прототипом BR1,
который выйдет на свои первые тесты уже в ближайшее время. Автомобиль
российской компании BR Engineering создается совместно с итальянским концерном
Dallara и готовится к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на
выносливость в 2018 году.
«Совместно с SMP Racing и SPM хочу объявить о том, что я не
проеду последние гонки этого сезона в IndyCar по причине начала финальной
стадии подготовки нашего российского прототипа BR1, частью которой я являюсь.
Это будет очень важный и очень интересный новый вызов в моей жизни!» – написал
Михаил в «Вконтакте».
Напомним, в Индикаре Алешин выступает с 2014 года, с тех пор
он провел 38 гонок, в которых в общей сложности заработал более 650 очков.