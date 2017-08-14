Алешин пропустит остаток сезона в IndyCar

Российский пилот Михаил Алешин, выступающий в Индикаре в команде «Шмидт Петерсон», пропустит оставшуюся часть сезона североамериканской гоночной серии, сообщает SMP Racing.

Алешин сосредоточится на работе над новым прототипом BR1, который выйдет на свои первые тесты уже в ближайшее время. Автомобиль российской компании BR Engineering создается совместно с итальянским концерном Dallara и готовится к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году.

«Совместно с SMP Racing и SPM хочу объявить о том, что я не проеду последние гонки этого сезона в IndyCar по причине начала финальной стадии подготовки нашего российского прототипа BR1, частью которой я являюсь. Это будет очень важный и очень интересный новый вызов в моей жизни!» – написал Михаил в «Вконтакте».

Напомним, в Индикаре Алешин выступает с 2014 года, с тех пор он провел 38 гонок, в которых в общей сложности заработал более 650 очков.