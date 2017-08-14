«Арсенал» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» сыграет с «Уралом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Урал» с семью очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой тульской команды со счетом 2:0.