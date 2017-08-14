Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» сыграет с «Уралом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Урал» с семью очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой тульской команды со счетом 2:0.

Матч

Арсенал - Урал

Место и дата

14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 6-й тур. «Арсенал» примет «Урал» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.Фатос Бечирай: График тяжелый, две игры на юге России при духотеФорвард «Динамо» Фатос Бечирай – о победе над «Анжи» (3:1) в матче шестого тура чемпионата России.«Фратрия»: Выражаем всестороннюю поддержку КаррерреФанатское объединение и движение спартаковских болельщиков «Фратрия» выразило поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере.Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак»Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай пока не уверен, стоит ли ему переходить в «Спартак».Каррера поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуГлавный тренер московского «Спартак» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков клуба за оказанную ему поддержку, сообщает RT на русском со ссылкой на официальный сайт «Фратрии».
Футбол
Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно, а «Лацио» заслужил победу
Футбол
Зинедин Зидан: Комментировать работу судьи я не собираюсь
Футбол
Игорь Шалимов: «Краснодар» пропустил закономерный гол
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости