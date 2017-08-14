«Арсенал» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал»
сыграет с «Уралом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется
в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Урал» с семью очками занимает 11-е место в турнирной
таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе на четыре очка
меньше.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 19-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой тульской команды со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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