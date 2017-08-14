Бруно Мартинс Инди вернулся в «Сток Сити»

Защитник «Порту» Бруно Мартинс Инди перешел в «Сток Сити», сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний голландец подписал пятилетний контракт с командой из графства Сток-он-Тренте. Сумма сделки составила 7,7 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, минувший сезон Бруно также провел в «Стоке», но на правах аренды. За «гончаров» в прошлом году голландец сыграл в 37 матчах, в которых забил один мяч и заработал семь желтых карточек.

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