«Зенит» забил 4 мяча «Ахмату», «Реал» обыграл «Барселону», удаление Роналду и 1-й гол Неймара в «ПСЖ». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
В матче шестого тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Ахмат», забив четыре безответных мяча.
В параллельной встрече «Краснодар» упустил победу над «Амкаром». Ознакомиться с результатами всех матчей шестого тура можно ЗДЕСЬ.
Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Ювентусом» в игре за Суперкубок Италии.
Первый матч противостояния за Суперкубок Испании завершился победой «Реала» над «Барселоной».
В концовке встречи форвард мадридской команды Криштиану Роналду толкнул арбитра, за то что тот удалил его за симуляцию и теперь португальцу грозит дисквалификация до 12 матчей.
Бразильский нападающий Неймар в своем дебютном матче за «Пари Сен-Жермен» забил мяч и помог своей новой команде разгромить «Генгам».
На завершившемся чемпионате мира по легкой атлетике ямайский спортсмен Усэйн Болт попрощался с болельщиками и заявил, что больше никогда не вернется в спорт.
Исполняющим обязанности главного тренера «Анжи» назначен Вадим Скрипченко.
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак».
Российский гонщик Михаил Алешин пропустит оставшуюся часть сезона Индикара.
Цитата дня: «Не готов назвать «Зенит» чемпионом», - Александр Бубнов.
Видео дня: Удаление Роналду за симуляцию в матче с «Барселоной»
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