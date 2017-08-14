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Сергей Базаревич: Хочу большего участия Кулагина в розыгрыше мяча

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу команды в матче с Исландией (82:69).

«Да, исландцы постоянно возвращались в игру. Когда в первой половине был правильный настрой, все было хорошо. Во второй мы немного увлеклись экспериментами. Но в целом, надо сказать, что мы контролировали игру три четверти, кроме третьей. В ней у нас случился «затык», а исландцы попали пять трехочковых. Из-за нападения потеряли концентрацию в защите, потому что попытались многое проверить. Это нужно тренировать в боевых условиях.

Что касается Хвостова и Зубкова, то у них масса мелких повреждений, решили их поберечь. Претензии к Михаилу Кулагину? Я доволен его смелостью, и действительно он индивидуально решал многие вопросы. Но мне бы хотелось от него большего в плане розыгрыша мяча и понимания, куда направить атаку. У него, видимо, не так много ответственности в клубе. Мы пытаемся компенсировать это здесь. Опять же происходит такое обучение в боевых условиях», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

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