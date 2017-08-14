Алан Дзагоев: Терпение и опыт помогут ЦСКА обыграть «Янг Бойз»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

«Матч со «Спартаком» уже в прошлом, а сегодня мы уже готовимся к игре с «Янг Бойз». Все прекрасно все понимают — остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

«Янг Бойз» — команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важен. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут», — написал Дзагоев на своем официальном сайте.