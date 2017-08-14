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Диего Коста: Не уважаю Конте, как человека

Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Челси» Диего Коста  рассказал, что руководство лондонского клуба не хочет выставлять его на трансфер, настаивая на тренировках с молодежным составом.

«Мне не понятно, почему «Челси» не желает отпустить меня восвояси, если я им не нужен? Сейчас я хочу перейти в «Атлетико».

События начались в январе, когда я уже был готов подписать новый контракт, однако затем все затормозилось. За этим стоял Конте. Я уважаю его как специалиста, однако не уважаю, как тренера. Он очень далек от нормального общения с командой», - цитирует Косту Daily Mail.

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