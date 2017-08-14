Сандис Озолиньш: После победы над минчанами адреналин зашкаливает

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» со счетом 3:2 на кубке ЛЖД.

Адреналин зашкаливает. Первый домашний матч. Большую часть матча удалось провести так, как договаривались с ребятами. Придерживались тактики и стратегии. Когда надо было – действовали агрессивно, а когда требовалось перестроиться и сыграть терпеливо – перестраивались.

При этом по-прежнему есть некоторые компоненты, которые необходимо улучшать – как командные, так и индивидуальные», — цитирует Озолиньша официальный сайт «Динамо».