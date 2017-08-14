Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Панюков: «Зениту» было важно удержать победный счет

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал победу над калининградской «Балтикой» в восьмом туре ФНЛ.

«Мы встречались с командой, которая идет на четвертом месте. Ребята у нас в команде молодые, для них это хороший раздражитель: не испугались, боролись за каждый мяч. Все очень старались, и результат — на табло. «Балтика» идет в группе лидеров, но крайне редко создавала моменты у наших ворот.

Во втором тайме мы играли по счету. Я бы не сказал, что действовали от обороны, просто стали плотнее прихватывать соперников. Это все же ФНЛ, серьезная лига. Поэтому, конечно, было важно удержать победный счет. А нестись галопом забивать второй гол — риск. В результате гости увлеклись и получили второй гол. После этого все стало ясно.

Впечатление от новой команды? Ребята молодые, способные. Если им помогать в процессе игры, то все будет хорошо. Все адекватные, слушают внимательно и тренера, и более опытных футболистов. Вот сегодня и показали, что даже в 18-19 лет можно хорошо играть в футбол. А соперник, еще раз напомню, недавно лидировал в ФНЛ», - цитирует Панюкова официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит-2 - Балтика - 2:0 (1:0)

Голы

Сиротов 19 (1:0).

Место и дата

13 августа 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФНЛ. 8-й тур. «Луч-Энергия» сыграет с «Сибирью» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура первенства ФНЛ.Константин Зырянов: Надеюсь, что сыграл 45 минут достойноПолузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов поделился впечатлениями от победы над «Балтикой» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Валерий Петраков: Пять минут хватило, чтобы сделать результатГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Шинника» (1:3) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Дмитрий Гунько: Ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкойГлавный тренер команды «Спартак-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (3:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Порадовало, что во второй раз сыграли на нольГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (4:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.
Футбол
Симоне Индзаги: Мы хотели взять реванш у «Ювентуса» за Кубок Италии
Футбол
Неймар: Я доволен своим дебютом в «ПСЖ»
Футбол
Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно, а «Лацио» заслужил победу
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Андрей Панюков
Андрей Панюковвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости