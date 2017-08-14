Андрей Панюков: «Зениту» было важно удержать победный счет

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал победу над калининградской «Балтикой» в восьмом туре ФНЛ.

«Мы встречались с командой, которая идет на четвертом месте. Ребята у нас в команде молодые, для них это хороший раздражитель: не испугались, боролись за каждый мяч. Все очень старались, и результат — на табло. «Балтика» идет в группе лидеров, но крайне редко создавала моменты у наших ворот.

Во втором тайме мы играли по счету. Я бы не сказал, что действовали от обороны, просто стали плотнее прихватывать соперников. Это все же ФНЛ, серьезная лига. Поэтому, конечно, было важно удержать победный счет. А нестись галопом забивать второй гол — риск. В результате гости увлеклись и получили второй гол. После этого все стало ясно.

Впечатление от новой команды? Ребята молодые, способные. Если им помогать в процессе игры, то все будет хорошо. Все адекватные, слушают внимательно и тренера, и более опытных футболистов. Вот сегодня и показали, что даже в 18-19 лет можно хорошо играть в футбол. А соперник, еще раз напомню, недавно лидировал в ФНЛ», - цитирует Панюкова официальный сайт «Зенита».