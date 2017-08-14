Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Ткачев: В Казани остался из-за Олимпиады

Источник:  ИзвестияКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о причинах, которые заставили его остаться в казанском клуба.

«Ак Барс» проводил матчи Кубка губернатора Нижегородской области, олимпийская сборная — матчи турнира в Сочи. Это игровой отрезок предсезонки, когда идет много встреч подряд. Игровая практика что в клубе, что в сборной — примерно одно и то же. Так что тут проблем нет. В Сочи был престижный турнир с сильными соперниками, и это только в плюс. Галиев? Все ребята стараются проявить себя. Стас не исключение. Он хорошо сыграл эти матчи, мы неплохо взаимодействовали. Дальше будем играть ещё лучше, налаживать взаимопонимание между собой и с Кириллом Капризовым. Кирилл — хороший, талантливый нападающий. Мы стараемся находить общий язык не только на льду, но и вне его, а это важно. Но какие-то связки остаются, какие-то меняются. То, что мы сейчас играем вместе, — это здорово. Нам нравится играть в связке. Мы хорошо понимаем друг друга.

Я по-прежнему считаю преждевременным рассуждать о своих шансах поехать на Игры в Корее. Надо просто играть в хоккей и ни о чем больше не думать, демонстрировать лучшую игру, а решение о составе сборной на Олимпиаду — забота тренеров, а не хоккеистов.

Решение продлить контракт с «Ак Барсом»? Все состоит из мелочей. На мое решение остаться в Казани повлияли разные факторы. Считаю это решение правильным лично для меня, особенно подписание контракта на два года. Казань — это место, где я могу прогрессировать, лучше работать. И Олимпиада, конечно, стала немаловажным фактором.

Этим летом опредсезонка была тяжелее, чем все предыдущие сборы с момента моего попадания в главную команду. Были внесены коррективы в подготовку: тренировки стали более объёмными, более нагрузочными, упор был сделан на выносливость. Вышло тяжело, но ребята справились. Новичков приняли хорошо. Уверены, что они нам помогут. Цель? Победа в Кубке Гагарина. И это не просто слова», — цитируют Ткачева «Известия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Ткачев: Надеюсь, что Зарипову уменьшат срок дисквалификацииФорвард «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова.Главный арбитр КХЛ: Я стал более требовательным к себеГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился ожиданиями от сезона.«Кто круче – Овечкин, Малкин или Дацюк?» Пять мифов о хоккейных лауреатах«Кто круче – Овечкин, Малкин или Дацюк?» Пять мифов о хоккейных лауреатахОбозреватель «Советского спорта» отвечает на пять актуальных вопросов о «Харламов Трофи» - церемония пройдет сегодня в Москве.«Мэт, встретимся в Пхенчхане». ЦСКА презентовал команду«Мэт, встретимся в Пхенчхане». ЦСКА презентовал командуЦСКА помпезно презентовал новую команду, которую за неделю до старта сезона уже называют чемпионской.Кирилл Капризов: Контракт с ЦСКА на три года? Ну так вот решилНападающий ЦСКА Кирилл Капризов после презентации команды прокомментировал подписание контракта с московским клубом сроком на три года.
Футбол
Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак»
Футбол
Скрипченко стал и.о. главного тренера «Анжи»
Футбол
Симоне Индзаги: Мы хотели взять реванш у «Ювентуса» за Кубок Италии
Футбол
Неймар: Я доволен своим дебютом в «ПСЖ»
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Владимир Ткачёв
Владимир Ткачёввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости