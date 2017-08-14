Сергей Светлов: Шведы «Авангарда» не получили нужной свободы

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов подвел итоги Кубка президента Казахстана.

«Фаворитом считался «Авангард», с которым по составу никто не мог сравниться. Омск мог сыграть убедительнее. Две победы в пяти матчах — маловато, одна из них одержана в борьбе с «Давосом», который начал подготовку к сезону. С другой стороны, Омск провел турнир шестью пятерками, посмотрел всех игроков и прежде всего молодежь. Надеялся, что молодые омские воспитанники смогут заявить о себе громче.

Еще не вышли на пик опытные игроки — например, Медведев и Пережогин. Шведские легионеры клуба — это интересный, но тонкий актив. Шведам имеет смысл предоставлять свободу для творчества. Их нет смысла загонять в жесткие рамки. «Авангард» стремится играть в агрессивный хоккей по системе «север — юг», Омск напоминает ЦСКА последних лет. Не уверен, что в таких условиях шведы смогут проявить все свои лучшие качества. Тройка Петтерсон — Сундстрём — Эверберг должна получать больше свободы, выходить за рамки системы. Потенциал у нынешнего «Авангарда» высокий. На Востоке только «Салават Юлаев» по именам выглядит столь же интересно.

Победа «Нефтехимика»? У Нижнекамска молодая, боевитая команда. Функционально она уже готова. При нынешней формуле чемпионата нужно стартовать с места в карьер — особенно клубам, которые не являются фаворитами. «Трактор» после неудачного старта прибавил, но система игры челябинцев остается достаточно закрытой. Резервы — скорость и агрессия. «Барыс» ждет очень непростой сезон. Астане, как и Минску, нужно смелее доверять молодым игрокам, тогда как в прошлом сезоне время для перестройки оказалось потеряно.

С интересом понаблюдаю за мемориалом Блинова — домашний турнир «Авангарду» нужно выигрывать. А вот в Латвии на Кубке железных дорог трофей, видимо, разыграют «Ак Барс» и «Локомотив». Также все внимание московскому Кубку мэра, где столица впервые увидит новое «Динамо» и новый ЦСКА», — цитирует Светлова Russia-Hockey.