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Андрей Кириленко: Мозгов - лучший игрок турнира в Казани

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России на турнире в Казани.

«Содержание нашей игры мне понравилось – стали много задействовать в атаке Тимофея Мозгова, который справедливо признан лучшим игроком турнира. Две последние встречи здорово провел Михаил Кулагин, который и попадал сам, и вел игру команды. Единственное, ему необходимо добавлять в агрессивности, что поможет подняться на ступеньку выше.

Вообще, ребята выглядят хорошо, более собранны. Чувствуется, что после поражения от Израиля были сделаны правильные выводы. На следующей неделе сборная отправится в Германию, где ее по полной будет экзаменовать команда Сербии — наш соперник по группе на Евробаскете. Пока же все идет по плану, и главное, что в сборной хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру», – приводит слова Кириленко ТАСС.

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