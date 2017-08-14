Антон Назаров: Лысенко выступил блестяще
Источник: Газета.RuКомментарии
Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал завоевание Даниилом Лысенко второго места на чемпионате мира в Лондоне.
«Где-то, конечно, не хватило опыта, но выступление блестящее и очень перспективное, — подчеркнул специалист. — Поздравляю Данила, его тренера Николая Ковальского и нашего мэтра в прыжках в высоту Евгения Загорулько. Лысенко — наш кандидат на участие в Олимпиаде в Токио-2020, может очень высоко там прыгнуть», - цитирует Назарова «Газета.Ру».
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