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Владимир Ткачев: Надеюсь, что Зарипову уменьшат срок дисквалификации

Источник:  ИзвестияКомментарии

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова.

«Все были удивлены. Мы не знакомы со всей информацией, поэтому сложно как-то оценивать решение дисциплинарных органов и анализ этого допинг-теста. Хочется, чтобы справедливость восторжествовала и Данису хотя бы уменьшили срок дисквалификации.

Мне практически не доводилось с ним общаться до его ухода из «Ак Барса» в «Магнитку». Познакомились уже позже. Да и сейчас времени было мало — совсем немного тренировались вместе. При этом нас наигрывали в одном звене, и по идее мы должны были начать сезон в одной тройке. Обидно, это значимая потеря для Казани», — цитируют Ткачева «Известия».

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