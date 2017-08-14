Юрий Борзаковский: Выступление наших легкоатлетов оценю на четыре по пятибалльной шкале

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира, который накануне завершился в Лондоне.

«Я считаю, что наши спортсмены выступили очень неплохо, – приводит ТАСС слова Борзаковского. – Они доказали, что российская легкая атлетика жива, а ее представители и дальше будут завоевывать медали.

Я перед началом чемпионата говорил, что жду от ребят шести-восьми наград чемпионата мира, и они эту задачу выполнили. Поэтому, в целом, я оценю их выступление как минимум на четыре по пятибалльной шкале».

Напомним, российские легкоатлеты, выступающие под нейтральным флагом, завоевали в Лондоне шесть медалей: одну золотую и пять серебряных.