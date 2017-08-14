Матиас Краневиттер: Спасибо богу, что мы продолжаем победную серию

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от победы в матче против «Ахмата» (4:0), который стал для него первым на домашнем стадионе сине-бело-голубых.

- Я очень рад, что смог сыграть, а также тому, что команда победила. Это очень важно для меня. Спасибо богу, что мы продолжаем победную серию.

- Выходя на поле при счете 2:0, не ощущается никакого давления?

- Я выхожу на каждый матч одинаково настроенным. Это был не самый легкий для нас матч, поэтому рад, что смог его отыграть.

- Что говорил Манчини перед выходом на замену?

- Он сказал мне, чтобы я играл в своей манере, как на тренировках, и продолжал защищать цвета «Зенита».

- «Зенит» - самая забивающая команда чемпионата. Это можно считать чертой новой команды?

- Мы всегда стараемся играть в одной и той же манере: подальше от своих ворот. У нас еще долгий сезон, поэтому будем стараться, - сказал Краневиттер в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления капитана команды Ризвана Уциева. Матиас Краневиттер вышел на замену на 66-й минуте, для него это вторая игра в чемпионате России.

С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в турнирной таблице РФПЛ. Грозненцы, проигравшие третий матч подряд, идут на шестом месте.

20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».

Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.

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