Матиас Краневиттер: Спасибо богу, что мы продолжаем победную серию
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от победы в матче против «Ахмата» (4:0), который стал для него первым на домашнем стадионе сине-бело-голубых.
- Я очень рад, что смог сыграть, а также тому, что команда победила. Это очень важно для меня. Спасибо богу, что мы продолжаем победную серию.
- Выходя на поле при счете 2:0, не ощущается никакого давления?
- Я выхожу на каждый матч одинаково настроенным. Это был не самый легкий для нас матч, поэтому рад, что смог его отыграть.
- Что говорил Манчини перед выходом на замену?
- Он сказал мне, чтобы я играл в своей манере, как на тренировках, и продолжал защищать цвета «Зенита».
- «Зенит» - самая забивающая команда чемпионата. Это можно считать чертой новой команды?
- Мы всегда стараемся играть в одной и той же манере: подальше от своих ворот. У нас еще долгий сезон, поэтому будем стараться, - сказал Краневиттер в интервью клубному телеканалу «Зенита».
Напомним, победу сине-бело-голубым принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления капитана команды Ризвана Уциева. Матиас Краневиттер вышел на замену на 66-й минуте, для него это вторая игра в чемпионате России.
С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в турнирной таблице РФПЛ. Грозненцы, проигравшие третий матч подряд, идут на шестом месте.
20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».
Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.
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Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция