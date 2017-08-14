Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Победительница турнира WTA Rogers Cup в Торонто Элина Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге по итогам 52 недель.

Вместе со своей соперницей по финалу – Каролин Возняцки – Свитолина опередила Гарбинье Мугурусу, которая опустилась с четвертого на шестое место.

Также отметим, что в первую двадцатку вернулась Каролин Гарсия из Франции.

Среди российских теннисисток выделим Екатерину Александрову, которая поднялась на 15 позиций и теперь занимает 73-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 14 августа 2017 года

1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) – 6940 очков

2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 6150

3. (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5730

4. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5650

5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 5340

6. (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5310

7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4665

8. (8) Светлана Кузнецова (Россия) – 4410

9. (9) Винус Уильямс (США) – 4157

10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 3985

11. (11) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3580

12. (12) Елена Остапенко (Латвия) – 3495

13. (13) Кристина Младенович (Франция) – 3155

14. (14) Петра Квитова (Чехия) – 3130

15. (15) Серена Уильямс (США) – 2810

16. (16) Анастасия Севастова (Латвия) – 2270

17. (17) Мэдисон Киз (США) – 2238

18. (18) Елена Веснина (Россия) – 2180

19. (21) Каролин Гарсия (Франция) – 2135

20. (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070…

38. (38) Дарья Касаткина (Россия) – 1390

39. (42) Екатерина Макарова (Россия) – 1350…

64. (68) Наталья Вихлянцева (Россия) – 938…

73. (88) Екатерина Александрова (Россия) – 761…

83. (80) Евгения Родина (Россия) – 712…

148. (149) Мария Шарапова (Россия) – 365