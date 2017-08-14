Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
Победительница
турнира WTA Rogers Cup в Торонто Элина Свитолина поднялась на четвертое место в
рейтинге по итогам 52 недель.
Вместе со своей соперницей по финалу – Каролин Возняцки – Свитолина опередила Гарбинье Мугурусу, которая опустилась с четвертого на шестое место.
Также отметим, что в первую двадцатку вернулась Каролин Гарсия из Франции.
Среди российских теннисисток выделим Екатерину Александрову, которая поднялась на 15 позиций и теперь занимает 73-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 14
августа 2017 года
1. (1) Каролина
Плишкова (Чехия) – 6940 очков
2. (2) Симона Халеп
(Румыния) – 6150
3. (3) Анжелик Кербер
(Германия) – 5730
4. (5) Элина
Свитолина (Украина) – 5650
5. (6) Каролин
Возняцки (Дания) – 5340
6. (4) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 5310
7. (7) Джоанна Конта
(Великобритания) – 4665
8. (8) Светлана
Кузнецова (Россия) – 4410
9. (9) Винус Уильямс
(США) – 4157
10. (10) Агнешка
Радванска (Польша) – 3985
11. (11) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3580
12. (12) Елена
Остапенко (Латвия) – 3495
13. (13) Кристина
Младенович (Франция) – 3155
14. (14) Петра
Квитова (Чехия) – 3130
15. (15) Серена
Уильямс (США) – 2810
16. (16) Анастасия
Севастова (Латвия) – 2270
17. (17) Мэдисон Киз
(США) – 2238
18. (18) Елена
Веснина (Россия) – 2180
19. (21) Каролин
Гарсия (Франция) – 2135
20. (19) Анастасия Павлюченкова
(Россия) – 2070…
38. (38) Дарья
Касаткина (Россия) – 1390
39. (42) Екатерина
Макарова (Россия) – 1350…
64. (68) Наталья Вихлянцева
(Россия) – 938…
73. (88) Екатерина
Александрова (Россия) – 761…
83. (80) Евгения
Родина (Россия) – 712…
148. (149) Мария
Шарапова (Россия) – 365