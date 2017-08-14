Леандро Паредес: Рановато нас уже провозгласили чемпионами
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес после победы над «Ахматом» (4:0) поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых на старте сезона в РФПЛ.
- Как объяснить то, что у «Зенита» такая слаженная игра при большом количестве новичков?
- Могу объяснить это большим количеством тренировок. Считаю, что мы на правильном пути. Несмотря на то что почти каждую неделю к нам присоединяются новые игроки. Мы много тренируемся и работаем.
- Как охарактеризуете игровой стиль команды?
- Мы пытаемся строить такую игру, которая бы подразумевала постоянное владение мячом и инициативой на поле. Чем больше мы владеем инициативой, тем больше шансов забить.
- Каждую ли домашнюю игру вы будете выигрывать с преимуществом в четыре гола?
- Каждый матч происходит по-своему. Нет абсолютно одинаковых игр, поэтому посмотрим. Повторюсь, как мне кажется, мы на правильном пути.
- Не давит ли на команду то, что многие уже сейчас называют «Зенит» чемпионом?
- Да, как-то рановато нас уже провозгласили чемпионами. Нам нужно не смотреть далеко в будущее, а концентрироваться на каждом ближайшем матче и полностью выкладываться, - цитирует Паредеса официальный сайт «Зенита».
Напомним, сине-бело-голубые разгромили грозненский клуб благодаря голам Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления капитана команды Ризвана Уциева. Для Паредеса этот гол стал первым, забитым в составе «Зенита».
С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в турнирной таблице РФПЛ. Грозненцы, проигравшие третий матч подряд, идут на шестом месте.
20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».
Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.
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Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция