Леандро Паредес: Рановато нас уже провозгласили чемпионами

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес после победы над «Ахматом» (4:0) поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых на старте сезона в РФПЛ.

- Как объяснить то, что у «Зенита» такая слаженная игра при большом количестве новичков?

- Могу объяснить это большим количеством тренировок. Считаю, что мы на правильном пути. Несмотря на то что почти каждую неделю к нам присоединяются новые игроки. Мы много тренируемся и работаем.

- Как охарактеризуете игровой стиль команды?

- Мы пытаемся строить такую игру, которая бы подразумевала постоянное владение мячом и инициативой на поле. Чем больше мы владеем инициативой, тем больше шансов забить.

- Каждую ли домашнюю игру вы будете выигрывать с преимуществом в четыре гола?

- Каждый матч происходит по-своему. Нет абсолютно одинаковых игр, поэтому посмотрим. Повторюсь, как мне кажется, мы на правильном пути.

- Не давит ли на команду то, что многие уже сейчас называют «Зенит» чемпионом?

- Да, как-то рановато нас уже провозгласили чемпионами. Нам нужно не смотреть далеко в будущее, а концентрироваться на каждом ближайшем матче и полностью выкладываться, - цитирует Паредеса официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые разгромили грозненский клуб благодаря голам Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления капитана команды Ризвана Уциева. Для Паредеса этот гол стал первым, забитым в составе «Зенита».

С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично лидируют в турнирной таблице РФПЛ. Грозненцы, проигравшие третий матч подряд, идут на шестом месте.

20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».

Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.

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