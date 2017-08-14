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Начальник сборной России по шорт-треку: Состав для подготовки к Олимпиаде определен

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Начальник сборной России по шорт-треку Анна Максименко заявила, что состав для подготовки к Олимпийским играм 2018 года определен.

«В состав для подготовки к Олимпийским играм вошли: Семен Елистратов, Виктор Ан, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Артем Денисов; Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина, Вера Рассказова», - цитирует Максименко «Р-Спорт».

Напомним, олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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