Начальник сборной России по шорт-треку: Состав для подготовки к Олимпиаде определен

Виталий Смирнов: Нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены должны выступать под флагом России.