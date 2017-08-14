Сергей Собянин: «Лужники» – стадион как номер один в мире по оценкам ФИФА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стадион «Лужники» получил высокую оценку со стороны ФИФА, а также отметил, что поле обновленной арены прошло тест дождливым московским летом.

«ФИФА оценивает по зрительской концепции, по виду и доступности того, что будет происходить на поле со зрительских трибун – это стадион как номер один в мире. Надеюсь, что осенью будем проводить тестовые мероприятия.

Работа велась круглые сутки, никаких сбоев с подрядчиками и в поставках материалов не было, поэтому завершили в срок.

Больше тропических ливней, чем в этом году, страна наша и Москва не видели, поэтому поле уже прошло этот тест, огромная подушка три-четыре метра различных коммуникаций под полем, ливневая канализация», – приводит слова Собянина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата мира 2018 года. На нем пройдут матч открытия и финал.