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Акинфеев полетел с ЦСКА на матч с «Янг Бойз»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА отправился в Швейцарию на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

В понедельник утром вице-чемпионы России вылетели в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.

Главный тренер команды Виктор Гончаренко взял в поездку 21 игрока.

ЦСКА:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов;

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч «Янг Бойз» – ЦСКА пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне. Начало матча – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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