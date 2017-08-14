Акинфеев полетел с ЦСКА на матч с «Янг Бойз»
ЦСКА отправился в
Швейцарию на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
В понедельник утром вице-чемпионы России вылетели в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.
Главный тренер команды Виктор Гончаренко взял в поездку 21 игрока.
ЦСКА:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов;
нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Напомним, матч «Янг Бойз» – ЦСКА пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне. Начало матча – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция