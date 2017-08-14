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Игорь Кравчук: Только Кубок Гагарина станет приемлемым результатом для Кинэна

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук рассказал о том, какие задачи собирается решать тренерский штаб клуба из Пекина во главе с Майком Кинэном.

– За последние два года лига очень изменилась, большая ротация тренерского состава, игроков, – сказал Кравчук в интервью «БИЗНЕС Online». – Я, честно говоря, не знаю Восточную конференцию. Если посмотреть на команды сейчас и сравнить с тем, что было два года назад – больше 50-60 процентов ребят уже играют в других командах. Но мы ставим высокую задачу. Формируем команду такой, чтобы она была конкурентноспособной.

– Какой результат будет приемлемым для Майка Кинэна?
– Только победа.

– То есть, Кубок Гагарина?
– Любой тренер ставит целью максимальный результат. Майк не исключение. Мотивация хорошая, условия прекрасные. Что еще добавить? Сезон будет длинным, с большим перерывом на Олимпийские игры. В этом тоже есть определенные сложности, потому что надо сохранить игровую форму в феврале. Сделать это – задача многих клубов. Если в каждом матче играть смело, уверенно, с самоотдачей и выполнять тренерское задание, то это приведет к победе.

Напомним, 67-летний Кинэн возглавил «Куньлунь Ред Стар» в межсезонье.

В своем дебютном сезоне клуб из Китая вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции и вылетел из плей-офф в первом раунде.

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