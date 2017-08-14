Александр Точилин: Нам еще тяжело играть на равных с такими командами, как «Крылья Советов»

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» в матче восьмого тура ФНЛ (0:2).

- Особо комментировать нечего. Счет на табло отображает все происходящее на поле. Хочется поздравить «Крылья» с победой и пожелать им удачи. Нам еще тяжело играть с такими командами на равных. Но то, какую игру мы сегодня показали, вселяет уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, - приводит слова Точилина официальный сайт ФНЛ.

Напомним, «Динамо СПб» проиграло в Самаре со счетом 0:2. Голами в составе «Крыльев» отметились Георгий Зотов и Срджан Мияйлович. Благодаря этой победе самарцы с 19 очками расположились на первом месте в турнирной таблице первенства. Петербуржцы идут четвертыми, имея в активе 16 очков.

Команды проведут следующие матчи 19 августа. «Динамо СПб» примет дома «Томь», а «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Тюменью».