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Инги Ингасон: В России сильная лига по европейским меркам

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Защитник «Ростова» Сверрир Инги Ингасон рассказал о своей адаптации в команде и поделился мнением об уровне российского футбола.

«Исландия находится очень далеко — в Западной Европе, ближе к скандинавским странам. У нас разные культуры и традиции. Я стал сразу изучать информацию о вашей стране, когда узнал, что мной интересуется «Ростов». Знаю, что Россия – большая страна, и мне очень приятно познакомиться с новыми людьми и культурой. Когда узнал о варианте переезда в Ростов-на-Дону, сразу спросил мнение о стране у людей, которые уже были в России. Все отзывались только позитивно и посоветовали мне переехать.

Знал некоторых футболистов, которые играли в больших клубах в России и выступали на хорошем уровне в Европе. Не был знаком со всеми командами лиги, но знал о топ-клубах, которые играют в Лиге чемпионов. У меня есть опыт выступлений в Бельгии, Норвегии, Исландии, Испании, теперь и в России. Считаю, что РФПЛ можно назвать очень сильной лигой по европейским меркам.

В России игра более акцентирована на тактику. Возможно, здесь забивают не так много голов, как в Испании, но для меня как для защитника лучше играть в хорошо тактически обученной команде с надежной обороной.

Адаптация? Все проходит хорошо, здесь много игроков, которые пришли в клуб только в этом сезоне. У нас хороший тренерский штаб, и сейчас мы будем стараться проводить больше времени вместе, чтобы стать сильнее», — цитирует Ингасона официальный сайт «Ростова».

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