«Фенербахче» хочет включить Таски в сделку по Нойштедтеру

«Фенербахче» предложил «Спартаку» включить защитника Сердара Таски в сделку по переходу полузащитника Романа Нойштедтера, сообщает Takvim.

Клуб из Стамбула готов отпустить игрока сборной России в «Спартак» в обмен на 30-летнего немца плюс доплату.

Таким образом, «Фенербахче» рассчитывает укрепить оборону и не позволить это сделать «Трабзонспору».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Таски договорился о личном контракте с «Трабзонспором». Однако «Спартак» готов обсуждать переход защитника только тогда, когда найдет ему замену.

По данным источника, обмен Таски на Нойштедтера устроит «Спартак».

Добавим, что на прошлой неделе «Фенербахче» подписал полузащитника «Зенита» Жулиано, после чего «Трабзонспор» подал жалобу ФИФА, представив договор с «Зенитом» о переходе бразильца.