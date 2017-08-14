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Еремина, Мельникова, Ильянкова и Пасека вошли в предварительный состав на чемпионат мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о составе женской команды на чемпионат мира.

«Пока что получается так: Еремина и Мельникова в многоборье, Ильянкова – брусья и бревно, а Пасека – прыжок.

Спиридонова и Пасека улетели на Универсиаду, выступать на Кубке России не будут, но будет для них еще модельная тренировка плюс то, как выступят на Универсиаде. Сделает ли Спиридонова свою комбинацию, с которой выиграла чемпионат мира? Если сделает ее, то будут шансы бороться за поездку на чемпионат мира, но шансы невелики – Ильянкова вышла уже на большую сложность, у нее сильная программа на брусьях.

Нам надо пробовать молодых девчонок с прицелом на Олимпиаду 2020 года. У Пасеки есть шанс тоже, потому что у нас нет прыгуньи, равной ей. Пока она у нас в кандидатах на чемпионат мира в прыжке», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Монреале со 2 по 8 октября.

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