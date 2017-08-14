Алан Макиев стал игроком ЦСКА
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.
Как сообщает официальный сайт армейцев, соглашение с Макиевым расчитано на один год.
Приветствуем новичка команды! Центровой Алан Макиев подписал с армейцами годичный контракт: https://t.co/VpNr1XQYB1 pic.twitter.com/v4Ru3sXdj5— CSKA Moscow (@cskabasket) 14 августа 2017 г.
В прошедшем сезоне Макиев выступал в составе «Автодора», в среднем за 16 минут на паркете набирая 4,4 очка, собирая 2,9 подбора и отдавая 0,5 передачи.
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