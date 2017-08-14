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Алан Макиев стал игроком ЦСКА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.

Как сообщает официальный сайт армейцев, соглашение с Макиевым расчитано на один год.

В прошедшем сезоне Макиев выступал в составе «Автодора», в среднем за 16 минут на паркете набирая 4,4 очка, собирая 2,9 подбора и отдавая 0,5 передачи.

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