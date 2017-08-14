Алан Макиев стал игроком ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.

Как сообщает официальный сайт армейцев, соглашение с Макиевым расчитано на один год.

Приветствуем новичка команды! Центровой Алан Макиев подписал с армейцами годичный контракт: https://t.co/VpNr1XQYB1 pic.twitter.com/v4Ru3sXdj5 — CSKA Moscow (@cskabasket) 14 августа 2017 г.

В прошедшем сезоне Макиев выступал в составе «Автодора», в среднем за 16 минут на паркете набирая 4,4 очка, собирая 2,9 подбора и отдавая 0,5 передачи.