Димитрис Итудис: В ЦСКА Макиев вырастет в профессиональном плане

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Аланом Макиевым.



«После ухода Ивана Лазарева мы искали другого центрового. Алан приходит в команду другого уровня, и нам необходим его вклад. Он делает шаг вперед как в смысле игры в баскетбол, так и в смысле принадлежности к организации, цвета которой защищает. В то же время ему предоставляется отличный шанс вырасти профессионально», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



В прошедшем сезоне Макиев выступал в составе «Автодора», в среднем за 16 минут на паркете набирая 4,4 очка, собирая 2,9 подбора и отдавая 0,5 передачи.